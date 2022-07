Laura Codruţa Kovesi, în vizită la Chişinău: De ce se va întâlni cu Maia Sandu

08:20

În Republica Moldova va fi creat Consiliul coordonator pentru asigurarea securității informaționale. O Hotărâre în acest sens a fost aprobată astăzi, în cadrul ședinței Executivului de miercuri, 6 iulie. Inițiativa face parte din Strategia securității informaționale a Republicii Moldova pentru anii 2019-2024 și are drept scop asigurarea unui nivel înalt de securitate informațională și cibernetică. Consiliul ...