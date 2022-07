Un bărbat de 70 de ani a fost condamnat pentru presupusă violență asupra fiului

22:40

Ziua internaţională fără pungi de plastic (#InternationalPlasticBagFreeDay) are scopul de a creşte gradul de conştientizare cu privire la impactul pungilor de plastic asupra mediului de a promova soluţii mai durabile. Aproximativ 500 de miliarde de pungi de plastic sunt folosite la nivel global. Poluarea cu plastic este o catastrofă globală...