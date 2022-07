Pilotul de Formula 1 Charles Leclerc s-a impus in cadrul Marelui Premiu al Austriei, intr-o cursa castiga la limita in fata campionului in exercitiu, Max Verstappen - VIDEO

Pilotul de Formula 1 Charles Leclerc s-a impus in cadrul Marelui Premiu al Austriei, intr-o cursa castiga la limita in fata campionului in exercitiu, Max Verstappen - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md