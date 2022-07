Ce pot face persoanele ale căror curse de zbor Fly One au fost anulate. Pașii de urmat în cazul anulării sau reținerii unui zbor

14:10

Ministerul Apărării de la Chișinău dispune de „un canal de comunicare deschis" cu reprezentanții armatei Ruse. Declarația a fost făcută de către secretarul de stat al Ministerului Apărării Valeriu Mija, într-un interviu pentru NM. Potrivit oficialului, dialogul este important pentru evitarea provocărilor și interpretărilor eronate ale acțiunilor părților. Mija susține că Rusia a fost informată […]