Avioane de luptă britanice au fost trimise în Finlanda și Suedia pentru exerciții militare comune

11:00

Cel puțin șase civili au fost uciși și peste 30 ar putea fi prinși sub dărâmături după ce ocupanții ruși au lovit cu rachete Uragan un bloc de locuințe de cinci etaje, în zona Donețk, a anunțat guvernatorul regiunii citat de Reuters. Ulterior, clădirea s-a prăbușit. ️Governor: 34 people stuck under rubble after Russian missile …