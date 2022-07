ONU a înregistrat 124 de cazuri de violență sexuală în timpul războiului din Ucraina. „Este doar vârful aisbergului”

13:50

În acest moment, „50 de milioane de oameni din 45 de țări sunt la doar un pas de foamete", spune directorul Programului Alimentar Mondial al Organizației Națiunilor Unite (ONU), Patrick Beasley, avertizând că „o foamete catastrofală" care se profilează acum va exploda în următorii doi ani. Oficialul ONU solicită ridicarea urgentă a blocadei impuse de […]