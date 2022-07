Canada va returna Germaniei turbinele reparate pentru gazoductul Nord Stream 1

10:00

Sâmbătă, bombardamentele au continuat în estul Ucrainei, există morți în rândul populației civile.Șeful administrației militare regionale Donețk susține că cel puțin șase persoane au murit după ce o rachetă a lovit un bloc locativ cu cinci etaje în orașul Chasov Yar, alte peste peste 30 de persoane au rămas îngropate sub dărâmături.Canada va returna turbina pentru gazoductul Nord Stream, care era în reparație și a căzut sub sancțiuni, aceasta urmând să fie transferată în Germania. Rusia a redus livrările de gaz sub pretextul că nu i s-a returnat turbina.Autoritățile au avertizat locuitorii din regiunile Herson și Zaporojie să se evacueze, în timp ce armata ucraineană pregătește o contraofensivă pentru a recâștiga zonele pierdute.