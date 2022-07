Atac armat într-un bar din Africa de Sud: 14 oameni au fost uciși

10:00

Fostul prim-ministru al Japoniei Shinzo Abe a fost împușcat în timpul unui eveniment politic, informează postul de televiziune NHK, citat de Newsmaker.MD. Potrivit surselor postului de televiziune, politicianul a fost împușcat în spate și transportat la spital cu elicopterul. #BREAKING Close-up video of Japanese former PM #ShinzoAbe being shot and the suspect being tackled. pic.twitter.com/gVJ4N5IB0s […]