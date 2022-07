video | Cum a reacționat o femeie când s-a trezit pe la volan cu un șarpe pe parbriz

12:40

Nava comercială aflată sub pavilionul Republicii Moldova, care plutea în derivă în Marea Neagră atunci când a fost lovită de o rachetă rusească, joi, s-ar fi scufundat, potrivit imaginilor din satelit. Petrolierul transporta 500 de tone de motorină, scrie Digi24.