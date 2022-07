Tragedie la Criuleni. Două persoane, între care un minor, s-au înecat în apele Nistrului

11:50

Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale, Chișinău-Gaz, are un nou director. Este vorba de Ruslan Saca, actualul șef al Ialoveni-Gaz, aflat la cârma întreprinderii din 2019. Anunțul a fost făcut de președintele Moldovagaz, Vadim Ceban. Vadim Ceban dă asigurări că noul director al Chișinău-Gaz este un bun specialist, cu experiență în domeniu. „Anul trecut, […]