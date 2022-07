În Ungaria, prețul la benzină și motorină este echivalentul a – 24 de lei moldovenești. Guvernul a luat această decizie pentru poporul său

14:10

Viceprimarul capitalei, Ilie Ceban, responsabilii din cadrul preturii Ciocana și șefi de direcții au verificat pe teren cum decurg lucrările în cadrul proiectelor în desfășurare. Astfel, potrivit primarului general Ion Ceban, au fost finalizate lucrările de reparaţie a trotuarelor din str. M. Sadoveanu şi accesele în curţi, în perimetrul str. A Russo – P. Zadnipru. [...] The post Zeci de proiecte în desfășurare la Ciocana. Ceban: Se muncește la turații maxime appeared first on politics.md.