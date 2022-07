Portugalia completează lista țărilor care acceptă cetățenii moldoveni cu pașapoarte expirate

08:30

Republica Moldova are un nou ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare. Este vorba de deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Vladimir Bolea, care a depus jurământul la Președinție în dimineața zilei de azi, 8 iulie. Învestirea în funcție a parlamentarului are loc în condițiile în care, până azi, guvernarea nu a anunțat, oficial, demisia ex-ministrului […] The post Moldova are un nou ministru al Agriculturii. Vladimir Bolea, învestit în funcție „pe ascuns” appeared first on NewsMaker.