FOTO Accident rutier la Fălești: Un tânăr de 21 de ani a muri, iar alți trei adolescenți au ajuns la spital

Brățara de monitorizare, pe care trebuie să o poarte fostul președinte al țării, Igor Dodon, este plină cu dispozitive de interceptare telefonică. Declarația a fost făcută de politician, pe 7 iulie, într-un interviu realizat la el acasă. NM a solicitat un comentariu din partea Procuraturii Anticorupție, însă până în momentul publicării acestei știri, nu am […]