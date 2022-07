De ce Băncile nu vor să crediteze Moldovagaz – Este sau nu întreprinderea în pragul unui faliment

12:10

Invitatul emisiunii POLITIK LIVE este expertul economic, Veaceslav Ioniță. Discutăm despre prognozele pentru economia Moldovei pentru a doua jumătate a anului, are sau nu Guvernul soluții pentru situația complicată în care ajuns cetățenii. Mai vorbim despre inflație, suportul extern pentru Moldova și programul Prima Casă. Puteţi urmări interviul LIVE pe pe pagina de Facebook POLITIK.MD, începând cu ora 12:00. The post POLITIK LIVE // Veaceslav Ioniță, despre prognozele pentru economia Moldovei, are sau nu Guvernul soluții pentru situația complicată în care ajuns cetățenii appeared first on Politik.