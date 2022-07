De ce nu e bine să ţii ouăle pe uşa frigiderului?

12:30

Fostul premier japonez Shinzo Abe a fost împușcat în timp ce era la un eveniment electoral în oraşul Nara din vestul țării, după scurt timp acesta a murit la spital scire Digi24, citat de Reuters. [Breaking News] Officials say former Japanese Prime Minister #Abe Shinzo has been confirmed #dead. He was reportedly #shot during a […] Articolul Fostul premier japonez a murit, după ce a fost împuşcat în timpul unui discurs (Foto/Video) apare prima dată în ea.md.