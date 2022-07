Cursul valutar oficial la 09.07.2022

23:50

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus vineri că tirurile ruseşti cu rachete asupra unei clădiri civile din regiunea Odesa nu a fost un accident, ci un „act de teroare al Rusiei” împotriva oraşelor şi satelor ucrainene și împotriva poporului ucrainean. În timpul nopţii, trei rachete ruseşti au lovit o clădire... The post Zelenski: Atacul rusesc de lângă Odesa a fost un „act de teroare al Rusiei” appeared first on Portal de știri.