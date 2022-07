Dragoste ca în filme! Top 30 pelicule romantice, pe care trebuie să le privești în acest weekend

14:30

Moldcell PLUS împlinește 1 an. Serviciul permite abonaților să profite de Internet rapid, televiziune digitală acasă și conexiune stabilă, cu cel mai bogat conținut, pentru întreaga familie. Infrastructura Moldcell PLUS este construită de la zero, utilizând doar echipament performant, ceea ce asigură viteză înaltă a internetului și televiziune de înaltă calitate. Carolina Bugaian, CEO Moldcell […] Articolul Primul an cu #MoldcellPLUS: Internet prin fibră și TV acasă apare prima dată în Realitatea.md.