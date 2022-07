Criză politică la Londra: Laburiștii amenință cu alegeri anticipate

11:10

Din 1990, anual, pe 06 iulie, în Republica Moldova este marcată Ziua comemorării victimelor stalinismului. Ministerul Culturii organizează în data de 06 iulie, cu începere la ora 08.00, Mitingul-requiem la Monumentul în memoria victimelor deportărilor regimului comunist, (mun. Chișinău, Aleea Gării). Evenimentul este organizat sub înaltul patronaj al Prim-ministrei Republicii Moldova, Natalia Gavrilița. Tradițional, evenimentul va îngloba ceremonia de comemorare,