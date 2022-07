Ansamblul „Moștenitorii” din Nisporeni a cucerit, din nou, inimile românilor

16:40

Consiliul Uniunii Europene a adoptat asistență suplimentară în cadrul Facilității europene pentru pace în valoare de 40 de milioane de euro în beneficiul Forțelor Armate ale Republicii Moldova. Vicepremierul Nicu Popescu, ministru al afacerilor externe și integrării europene, salută această decizie, precizând că suportul oferit va întări capacitățile Forțelor Armate,...