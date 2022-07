Moldova detașează al 17-lea contingent de pacificatori în misiunea de menținere a păcii KFOR din Kosovo

22:20

Armata rusă abandonează depozitele militare din Zaporojie de frica lansatoarelor HIMARS Armata Federaţiei Ruse îşi abandonează depozitele militare de frica lansatoarelor americane HIMARS, a comunicat, joi, administraţia militară regională Zaporojie. „După ce Forţele Armate ale Ucrainei au distrus mai multe instalaţii militare folosind arme de înaltă precizie, armata rusă din regiunea Zaporojie a început să intre în panică”, a declarat administraţia, conform The New Voice of Ukraine. „Îşi abandon...