Doliu la Hollywood. A murit James Caan, celebru pentru rolul în filmul „The Godfather”

Celebrul actor James Caan a murit la vârsta de 82 de ani, scrie stirileprotv.ro, cu referire la The Guardian.Urmărește-ne pe Telegram și pe Instagram. Familia actorului a anunțat, pe Twitter, că James Caan s-a stins din viață miercuri, la vârsta de 82 de ani. Familia nu a menționat cauza decesului. It is with great sadness … Articolul Doliu la Hollywood. A murit James Caan, celebru pentru rolul în filmul „The Godfather” apare prima dată în ZUGO.

