Joe Biden se va întâlni cu prințul moștenitor saudit în cadrul discuțiilor bilaterale, anunță Casa Albă

Un petrolier sub pavilionul Republicii Moldova, care plutea în derivă în Marea Neagră, a fost lovit de o rachetă rusească O rachetă rusă a lovit un petrolier sub pavilionul Republicii Moldova care transporta 500 de tone de motorină și care plutea în derivă în Marea Neagră, afirmă armata ucraineană, citată de The Guardian. Două rachete KH-31 au fost lansate și una a lovit nava Millenial Spirit, sub pavilion moldovean, a declarat comandamentul operațional ucrainean din sud. Nava a fost lovită de d...