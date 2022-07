Cursul valutar oficial la 08.07.2022

09:40

Munca de freelancer are o mulțime de avantaje: grafic de muncă flexibil, absența unui șef și posibilitatea de a lucra de oriunde, fără să mai cauți locuri de muncă după orașe. De obicei, freelancerii își aleg locuri de muncă după categorii și proiecte similare, în care sunt calificați. Totuși, ca... The post Munca de Freelancer. Cum să faci față mai multor proiecte concomitent appeared first on Portal de știri.