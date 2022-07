Republica Moldova are un nou ministru al Agriculturii

15:40

România va putea asigura Republica Moldova și Ucraina cu gaze naturale prin operaționalizarea interconectorului de gaze Grecia - Bulgaria. Declarații în acest sens au fost făcute de Nicolae Ciucă, premierul de la București. Potrivit oficialului, care se află într-o vizită de lucru în Grecia, cu prilejul operaționalizării interconectorului de gaze Grecia - Bulgaria, această conductă este extrem de importantă pentru rețeaua de transport către Europa. „Practic, acest interconector va asigura legătura între rețeaua care trece prin Anatolia și Adriatică și, de asemenea, se leagă prin conducta BRUA, dând astfel consistență coridorului vertical și asigurând aprovizionarea cu gaze atât a Bulgariei, cât și a României, și desigur putem să asigurăm aprovizionarea cu gaze a partenerilor noștri estici, Ucraina și Republica Moldova, precum și la celelalte țări care se află pe diagrama de distribuție a acestei rețele de gaze”, a subliniat premierul Nicolae Ciucă. El a mai remarcat că miniștrii Energiei din România și Grecia urmează să semneze un memorandum referitor la proiectele comune pe termen mediu și lung. „Este cea de-a doua întâlnire pe care o avem într-o perioadă scurtă de timp. Cu o zi înainte să înceapă invazia din Ucraina am avut vizita oficială la București, unde împreună am semnat declarația comună de întărire a colaborării politice, economice și sectoriale. Astăzi am putut să avem o continuare coerentă a deciziilor pe care le-am luat împreună la București. În cadrul delegației de astăzi am avut reprezentanții de la ministerele Energiei din Grecia și România, am avut reprezentanți ai companiilor care sunt cei ce pun în practică deciziile politice pe care le luăm și pot spune că a fost o întâlnire cât se poate de dinamică și practică, ce are obiective pe termen scurt și obiective pe termen mediul și lung, urmând ca la nivelul miniștrilor Energiei să aibă loc semnarea unui memorandum care să asigure proiectele noastre comune pe termen mediu și lung”, a adăugat Nicolae Ciucă. Articolul România va putea asigura cu gaz R. Moldova prin operaționalizarea interconectorului de gaze Grecia – Bulgaria apare prima dată în InfoPrut.