„Modelul lunetist” din Brazilia a murit în Ucraina. A supraviețuit grupării Isis în Irak, dar a sfârșit asfixiată în Harkov

06:30

Preşedintele rus Vladimir Putin a denunţat, miercuri, “ambiţiile imperiale” ale NATO, despre care a spus că încearcă să-şi afirme “hegemonia” prin conflictul ucrainean “Ucraina şi binele poporului ucrainean nu este The post Putin: “Ucraina şi binele poporului ucrainean nu este obiectivul Occidentului şi al NATO, ci un mijloc de a-şi apăra propriile interese” first appeared on NEXTA.