Cadrul normativ privind relațiile de condominiu a fost îmbunătățit

16:15

Reprezentanți ai Serviciului Vamal împreună cu procurorii desfășoară astăzi percheziții într-un dosar de contrabandă cu produse din carne, transmite MOLDPRES. Potrivit Serviciului Vamal, descinderile sunt efectuate în municipiul Chișinău de către reprezentanți ai Departamentului antifraudă și conformare al instituției, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Acțiunile de urmărire penală sunt ...The post Serviciul Vamal și PCCOCS efectuează percheziții într-un dosar de contrabandă cu produse din carne first appeared on Radio Orhei.