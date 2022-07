Persoanele diagnosticate cu boli psihice vor beneficia de expertiză judiciară și extrajudiciară gratuită

15:00

Uniunea Mamelor din Belarus a inițiat o acțiune împotriva războiului. Femeile pun jucării în locuri proeminente, însoțite de mesaje care cheamă la pace. „Nu războiului” sau „Nu mai ucideți copii”, sunt doar câteva dintre mesajele postate de mamele din Belarus, scrie Ukrainskaia Pravda. Mamele din Belarus se declară împotriva războiului din Ucraina. Pentru a arăta […] The post Mamele din Belarus, împotriva războiului din Ucraina: „Nu mai ucideți copii” appeared first on NewsMaker.