În trei localități vor fi instalate semafoare

16:50

Unele cinematografe din Marea Britanie au interzis accesul grupurilor de tineri care poartă costume în timpul proiecțiilor filmului Minions: The Rise of Gru. Decizia a fost luată după unii tineri cinefili au fost criticați pentru comportamentul zgomotos, imagini cu ei devenind virale pe TikTok. Sunt vizate grupuri de adolescenți, care se autointitulează The Gentleminions și […] Сообщение Cinematografele din Marea Britanie interzic accesul fanilor în costume la „Minions появились сначала на Accent.