Suport financiar din partea Chinei pentru voluntarii care s-au implicat în ajutorarea refugiaților

13:30

La solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), judecătorul de instrucție a autorizat aplicarea sechestrului în sumă ce depășește 150.000.000 lei pe active care formează capitalul social al companiei care gestionează Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti. Cauza penală datează din 2020 și vizează delapidarea averii străine de către foști factori de decizie în [...]