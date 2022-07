Vremea se răcorește: Află care sunt temperaturile pentru astăzi

22:30

Pentru a doua oară în această zi, polițiștii de frontieră au fost alertați despre prezența explozibilului pe Aeroportul Internațional Chișinău. Potrivit oamenilor legii, a fost primită o scrisoare electronică de la o persoană necunoscută, prin care se anunță că aeroportul este minat și se solicită despăgubiri financiare. Informarea a parvenit în jurul orei 20:35, operativ ... O nouă alertă de minare a Aeroportului: Cursele vor întârzia The post O nouă alertă de minare a Aeroportului: Cursele vor întârzia appeared first on Politik.