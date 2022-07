Vremea se răcește simțitor. Câte grade vor fi astăzi

14:40

Pasiunea pentru fotografie și-a descoperit-o încă de mică, făcând fotografii cu telefoane cu butoane, iar acum această pasiune a devenit ocupația ei de bază. Gabi Hadiev este fotografa care reușește să se perfecționeze prin fotografie și are un bogat portofoliu de creații proprii. În urmă cu jumătate de an, ea a decis să se stabilească în Marea Britanie, unde a luat-o de la zero - acolo unde nu o cunoştea nimeni… Fără comenzi, cu atacuri de panică și teribile gânduri de suicid… Cum a reușit Gabi Hadiev să cucerească o nouă lume cu fotografiile sale și ce planuri mărețe are, dacă vrea să revină în Moldova sau aceasta rămâne o întrebare fără răspuns, aflați din interviul realizat de reportera-stagiară Adriana Grițco, pentru UNIMEDIA.