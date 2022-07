Dosarul penal în privința lui Alexandr Stoianoglo, pe cazul „Expulzării profesorilor turci”, a fost clasat

15:15

Luni, 20 iunie 2022, Universitatea Tehnică a Moldovei în parteneriat cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iași, România, coordonator principal, și Institutul de Geologie și Seismologie din Republica Moldova, a organizat Conferința științifică cu prezentarea rezultatelor finale ale proiectului „Rețele integrate de management a riscului de hazard/Integrated Networks for Hazard Risk Management (HAZARM)" din cadrul Programului Operațional comun România – Republica Moldova/Joint Operational Programme Romania – Republic of Moldova, Prioritate 4.2 –Suport pentru activități comune de prevenire a dezastrelor naturale și create de om, precum și acțiuni comune în timpul situațiilor de urgență – 2014-2020/ Priority 4.2–Support to joint activities for the prevention of natural and man-made disasters as well as joint action during emergency situations – 2014-2020.