Zelenski a ordonat ridicarea interdicției de circulație pentru bărbații care au vârsta de înrolare în armată

10:30

Transportatorii moldoveni au posibilitatea să efectueze operațiuni de transport prin țările UE pentru exporturile moldovenești fără autorizații de transport rutier. Acest lucru a devenit posibil după semnarea Acordului de liberalizare a transportului de mărfuri cu Uniunea Europeană, transmite IPN. „Am făcut ca lucrurile să se întâmple, am făcut pași ca... The post Nu mai sunt necesare autorizații de transport rutier în UE pentru exporturile moldovenești appeared first on Portal de știri.