Ceban a solicitat să fie conectat sistemul de aer condiționat în transportul public din Chișinău

17:50

Pecenihi este o localitate situată la 60 km de Harkov. Un baraj din apropiere, distrus pe jumătate, este unicul drum de pe teritoriul controlat de Ucraina pentru populația din regiunea Harkov. Acesta este numit aici „drumul vieții". Însă acest drum nu este „un coridor verde" oficial. Refugiații și voluntarii au fost atacați de mai multe […]