„Barza Albă” va deveni a treia întreprindere vinicolă inclusă în patrimoniul cultural național al Moldovei

Parlamentul European a votat liberalizarea exporturilor de produse agricole din Republica Moldova în Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut pe 5 iulie, de eurodeputatul Siegfried Mureșan. Astfel, cu 572 voturi „pentru" a fost votată propunerea Comisiei Europene de dublare, timp de un an, a cotelor de export la 7 categorii de produse agricole din Republica Moldova […]