Primăria, sabotată de Guvernare pe mai multe proiecte. Ceban: A – că sunt incompetenți, B – poate au anume interese

Întreprinderea municipală LIFTSERVICE are un nou director! Anunțul a fost făcut de primarul general, Ion Ceban, care a discutat cu angajații întreprinderii despre problemele întâmpinate și soluționarea acestora. “În cadrul ședinței am prezentat noul director al întreprinderii, Petru Bodurin. Am discutat despre problemele întreprinderii, despre tarife și cum putem îmbunătăți activitatea angajaților. Mai avem multe […]