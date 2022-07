Chișinău: Au fost puse în vânzare 20 mii de abonamente de călătorie, cu perioada de valabilitate de 6 luni

10:20

Legendarul chitarist american Carlos Santana a leşinat pe scenă în timpul unui concert în aer liber în apropiere de Detroit, Michigan, informează Agerpres. • Personalul medical l-a tratat pe artistul de 74 de ani în Clarkston, iar ulterior a fost transportat la departamentul de urgenţă al unui spital local pentru a fi ţinut sub observaţie. Guitar legend Carlos Santana passed out on stage at the Pine Knob Music Festival in Michigan — philip lewis (@Phil_Lewis_) July 6, 2022 • Santana, care s-a nă...