Tulburător: Mama pruncului aruncat pe geam spune că vrea să lupte pentru libertatea soțului

14:30

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță noile prețuri la carburanți pentru mâine, 5 iulie. Astfel, benzina se ieftinește cu un ban, iar motorina cu 21 de bani. Așadar, prețul pentru un litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 32,82 lei, iar cel pentru motorină – 31,37 lei. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ... Motorina se ieftinește cu 21 de bani – Cât vor costa carburanții marți, 5 iulie The post Motorina se ieftinește cu 21 de bani – Cât vor costa carburanții marți, 5 iulie appeared first on Politik.