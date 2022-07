Zelenski cere din nou Occidentului arme grele: „Armata rusă nu face pauze. Are o singură sarcină, să ia viețile oamenilor”

16:00

Poliţia din Moldova, în particular Inspectoratul Naţional de Securitate Publică (INSP), are patru motociclete noi BMW în dotare. Potrivit piataauto, două dintre ele au început deja a opera pe drumurile ţării, iar alte două sunt în proces de pregătire a însemnelor vizuale ale poliţiei pe ele şi se vor alătura în curând în serviciul INSP. […] Articolul Poliţia din Moldova are 4 motociclete noi BMW în dotare. Cum arată acestea? (Foto) apare prima dată în ea.md.