Nu uităm: 73 de ani de la cel mai mare val de deportări din Basarabia

20:00

Elevii din Republica Moldova care vor să își continue studiile la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" Iași trebuie să știe că vor avea mai multe șanse de admitere, după ce universitatea a anunțat că suplimentează locurile la licență și masterat pentru candidații din R. Moldova și Ucraina. Totodată, noutatea acestui an este plata unei singure taxe și depunerea unui singur dosar în cazul în care candidatul optează pentru mai multe specializări. „Față de anul trecut, anul acesta am primit mai multe locuri pentru românii de pretutindeni. De la minister avem circa 350 de locuri bugetate la studiile de licență și 90 de locuri bugetate la studiile de master. Această creștere a numărului de locuri este justificată și de faptul că, începând de acum un an sau doi am început ă devenim atractiv și pentru românii din Ucraina și față de românii din R. Moldova. Anul trecut am avut circa 30 de candidați români din Ucraina. Anul acesta a crescut cu circa 50 la studiile de licență, deci de la 290 la 350 bineînțeles, aproximativ. Și la studiile de master au crescut cu 20", a declarat Dan Cașcaval, rectorul Universițății Tehnice „Gheorghe Asachi", potrivit Radio Chișinău. În total, în sesiunea din această vară, la admiterea de la Universitatea Tehnică din Iași sunt disponibile 6.500 de locuri, cele mai multe la licență – 2.500 la buget și 1.150 la taxă. La toate facultățile, admiterea se face pe bază de dosar și medie obținută la Bacalaureat. Excepție fac Facultățile de Arhitectură, unde proba scrisă va avea loc pe 9 iulie, și la Automatizări și Calculatoare, unde admiterea se va desfășura pe 19 iulie.