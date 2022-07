Natalia Gavrilița a premiat cu diplome elevii cu 10 pe linie la examenul de bacalaureat

09:40

Guvernul ungar va utiliza toate mijloacele aflate la dispoziţia sa pentru a sprijini extinderea companiilor ungare pe pieţele externe, a declarat luni ministrul Afacerilor Externe şi Comerţului, Peter Szijjarto, transmite The post Guvernul ungar vrea să își ajute companiile să se extindă pe pieţele externe first appeared on NEXTA.