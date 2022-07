Horoscop 6 iulie 2022. Zi cu trăiri excentrice, multe zodii au parte de câştiguri fabuloase

09:00

Liderul Partidului Schimbării, Ștefan Gligor spune că după aproape un an de la preluarea guvernării, de către PAS, așa și nu a fost identificată o viziune consolidată și clară pe aspectele legate de reforma justiției. Din acest considerent, spune Gligor, există divergențe majore, între putere și partidele politice, asupra modului cum ar trebui reformat acest ... Gligor: După un an de guvernare, reforma justiției bate PAS(ul) pe loc