ONG-urile de media condamnă comportamentul agresiv și inacceptabil al membrilor Adunării Populare a UTA Găgăuzia îndreptat împotriva jurnaliștilor

22:45

Forța Fermierilor anunță un protest pentru data de 21 iunie, curent. Fermierii anunță că sunt gata să renunțe la el dacă vor înregistra progrese în procesul de negocieri cu autoritățile privind revendicările pe care le au. „ Am prezentat conceptul nostru privind mecanismul de restituire a accizelor în valoarea deplină la motorina și compensarea parțială ...The post Forța Fermierilor anunță un protest; Solicită compensații și soluționarea problemei deficitului de motorină first appeared on Radio Orhei.