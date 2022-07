Nikolai Baskov, un fan al lui Vladimir Putin, a fost surprins cu întrebări incomode, într-un hotel de lux din Turcia

15:50

Rudele unui tânăr ucis acum un an în satul Pelenia, raionul Drochia, au suspiciuni că se încearcă scutirea făptașilor de pedeapsă. Pe 24 iulie se va împlini un an de la moartea lui Alexandru Babaleu, iar cei patru inculpați vor fi eliberați din arest la domiciliu. Așa prevede legea. Aplicarea unei noi măsuri preventive ar fi opțională pentru judecător. Deși a trecut aproape un an de când a fost comisă crima, dosarul se află abia în faza incipientă. Este un dosar complex, se apără procurorul de caz.