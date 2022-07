Parlamentul European a votat liberalizarea exporturilor de produse agricole din R. Moldova în Uniunea Europeană

21:40

Presa din Anglia face anunțul mult așteptat: echipa favorită să-l transfere pe Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo (37 de ani) a decis că e momentul unei noi schimbări în carieră din cauza rezultatelor sub așteptări obținute de Manchester United în ultimul sezon, încheiat pe loc de Europa League. Starul portughez le-ar fi explicat celor din conducerea lui Manchester United că este de părere că mai are trei sau patru ani de jucat la nivel înalt și vrea să petreacă această perioadă la un club cu c...