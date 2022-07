Cetățenii vor beneficia de noi compensații la gaz. Deputat: „Vor avea prioritate 6 categorii de gospodării”

10:20

Luptătorul moldovean Ion Demian a devenit campion european Under 20. Anunțul a fost făcut de reprezentanții Comitetului Național Olimpic și Sportiv. Demian a câștigat titlul de campion la categoria de 92 de kg. În finala de la Roma, moldoveanul l-a surclasat cu 11-1 pe georgianul Andro Margishvili. The post Luptătorul moldovean Ion Demian a devenit campion european Under 20 appeared first on NewsMaker.