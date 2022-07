Neurologii vorbesc despre „amnezia digitală”; Distruge smartphone-ul memoria?

16:30

Igor Zglavuță a demisionat din funcția de șef adjunct al Inspectoratului Național de Investigații Igor Zglavuță a demisionat din funcția de șef adjunct al Inspectoratului Național de Investigații. Un anunț în acest sens a fost făcut pe pagina sa de facebook. „Orice are un început și un sfârșit. Am depus cerere de demisie din structurile Ministerului Afacerilor Interne. Las în urmă 25 de ani dedicați structurilor de forță, ani în care am luptat cu criminalitatea și am contribuit la siguranța oame...