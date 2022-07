O specie de nufăr gigant, descoperită la o grădină botanică din Londra

22:30

Noua navă de croazieră, „Royal Caribbean Wonder of the Seas‟, este cea mai mare navă de croazieră din lume şi se mîndreşte cu o mulţime de caracteristici interesante.Cel mai mare vas de croazieră din lume îşi face debutul în apele marine la începutul anului, fiind una dintre alegerile de top pentru croazierele din 2022. „Royal Caribbean Wonder of the Seas‟ are un tonaj brut de 236.857, o lungi