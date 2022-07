Omor în capitală: Un tată și-a aruncat fetița de 3 luni de la etajul 4

09:10

Cel puţin şase persoane au murit, pe 3 iulie, după ce un gheţar s-a prăbuşit în munţii Dolomiţi din nordul Italiei, a anunţat preşedintele provinciei Trentino, Maurizio Fugatti. De asemenea, alte cel puţin 14 persoane au fost rănite în avalanşă, a spus el, relatează Agerpres.ro. Cinci elicoptere şi mai multe echipe cu câini de salvare […]