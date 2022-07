Contestația lui Stoianoglo ajunge la Curtea Constituțională

07:50

Am citit recent studiul clasic al lui Ariton Vraciu „Limba daco-geților" (VRACIU, Ariton. Limba daco-geților. Timișoara: Facla, 1980), pe care, pentru că era lectură obligatorie, o evitasem abil in facultate… Aud că e încă recomandată în universități. Așa și trebuie. Mai rar o asemenea înșiruire anostă de platitudini ascunse sub retorică agresivă.